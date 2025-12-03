«АиФ» стал лучшим СМИ, пишущим о жизни Москвы и ее будущем

Как и в прошлом году, сетевые проекты ИД «Аргументы и Факты» — такие, как «За Калужской Заставой» и газета «На Западе Москвы» — не уступали по качеству и подаче материалов своим более крупным «коллегам». Так экспертная комиссия высоко оценила работы фотокорреспондента ИД «Аргументы и Факты» Юлии Федотовой, представленные в газете «На Западе Москвы». Цикл фоторепортажей «О защитниках Родины» принес Юлии заслуженную победу и первое место в номинации «Лучшая фоторабота о Москве». Сетевое издание «За Калужской Заставой» за спецпроект об улицах и учебных заведениях, названных в честь известных ученых, признано «Лучшим СМИ в освещении темы “История Москвы”. Кроме того, этому окружному изданию в номинации “Лучшее СМИ в освещении темы “Город для жизни. Город будущего” присуждено третье место.