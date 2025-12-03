«АиФ» стал лучшим СМИ, пишущим о жизни Москвы и ее будущем

Редакция ИД «Аргументы и факты» и его журналисты и редакторы стали лауреатами ежегодного городского конкурса «Информируем из первых рук»-2025. В среду, 3 декабря, дипломы им вручили первые заместители руководителей столичных департаментов — первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова и первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Александр Найданов.
В этом году газета «Аргументы и факты» одержала важную победу, став лучшим СМИ, пишущим о жизни столицы, сразу в нескольких номинациях. В номинации «Лучшее СМИ в освещении темы “Город для жизни. Город будущего” наше издание заняло первое место.
В номинации «Лучший видеоматериал о Москве» сайт Издательского дома «Аргументы и Факты» aif.ru получил специальный приз за цикл видео «О Москве — городе, которым гордятся».
Как и в прошлом году, сетевые проекты ИД «Аргументы и Факты» — такие, как «За Калужской Заставой» и газета «На Западе Москвы» — не уступали по качеству и подаче материалов своим более крупным «коллегам». Так экспертная комиссия высоко оценила работы фотокорреспондента ИД «Аргументы и Факты» Юлии Федотовой, представленные в газете «На Западе Москвы». Цикл фоторепортажей «О защитниках Родины» принес Юлии заслуженную победу и первое место в номинации «Лучшая фоторабота о Москве». Сетевое издание «За Калужской Заставой» за спецпроект об улицах и учебных заведениях, названных в честь известных ученых, признано «Лучшим СМИ в освещении темы “История Москвы”. Кроме того, этому окружному изданию в номинации “Лучшее СМИ в освещении темы “Город для жизни. Город будущего” присуждено третье место.