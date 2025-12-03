SHAMAN объяснил отмену двух концертов в Белгороде

Исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сообщил, что его концерты в Белгороде были отменены из-за провокаций ВСУ.
В своем Telegram-канале артист рассказал, что узнал о закрытии ДК «Энергомаш», где планировались его выступления, когда вместе с командой прибыл в Белгород.
«По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов», — написал SHAMAN.
Певец извинился перед поклонниками за неудобства и пояснил, что зрители могут сдать билеты по месту их приобретения.
«Безопасность людей превыше всего!» — подчеркнул артист.
Ранее сообщалось, что SHAMAN отметил свой день рождения масштабным концертом. Исполнитель сообщил, что накануне мероприятия он почти весь день провёл на репетиции — с середины дня и до позднего вечера, а с утра в день концерта снова оказался на площадке.