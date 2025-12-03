Парламент Колумбии ратифицировал конвенцию о борьбе с вербовкой наемников

Палата представителей Колумбии приняла законопроект о присоединении к международной конвенции, направленной на борьбу с вербовкой наемников. Трансляция заседания была доступна на YouTube-канале нижней палаты парламента.
За принятие закона проголосовали 94 депутата, против высказались 17. Теперь документ должен быть подписан президентом страны. Саму инициативу предложил колумбийский Сенат.
Официально большой программы, объясняющей участие Колумбии в инициативах против наемничества, не было. Однако напомним, что на Украине регулярно всплывают истории о гражданах Колумбии, записавшихся в ВСУ в качестве наемных солдат.
Совсем недавно, 19 ноября 2025 года, колумбийский депутат Алехандро Торо выступал с призывом обратить внимание на то, что на Украине ежедневно гибнут около 20 граждан Колумбии.
Ранее KP.RU сообщил, как агенты СБУ и ВСУ вербуют колумбийцев — что предлагают, чем заманивают на службу, где иностранцы, скорее всего, погибнут.