В летних лагерях Омской области отдохнули около 76 тысяч детей

Итоги летней оздоровительной кампании 2025 года подвели в Омской области, сообщили в региональном министерстве образования. При поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» организованным отдыхом было охвачено около 76 тысяч школьников, что составляет 26% от общего числа учащихся в регионе.
В течение лета в области работали 586 лагерей, включая 28 загородных, 25 палаточных и 533 лагеря с дневным пребыванием. Особое внимание уделялось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.
Для талантливых и одаренных детей было организовано 37 областных профильных смен, многие из которых имеют многолетние традиции. Также в этом году более 30 детей получили путевки в федеральные центры «Артек» и «Океан».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.