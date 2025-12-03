Cтрашный диагноз: нарколог Шуров рассказал, как умирала актриса Качалина

Актриса Ксения Качалина умерла 2 декабря в возрасте 54 лет. Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о причинах трагедии.
Долгая болезнь, борьба с которой происходила за закрытыми дверями, закончилась в начале декабря, когда тело актрисы обнаружил ее бывший супруг — актер Михаил Ефремов.
Тихо угасала в одиночестве.
Психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал о трагедии жизни известной актрисы Ксении Качалиной.
«Она очень много пила, не только в последние годы. Это длительная история. Все началось с трагического расставания с актером Иваном Охлобыстиным. И Ефремов ей здоровья не прибавил. Он помогал ей материально, пока сам в тюрьму не загремел. Дочь Качалиной, Анна-Мария, несмотря на все свои странности, тоже пыталась маму в рехаб положить. Она отказалась. Это банальный пример женского алкоголизма, когда она тихо угасала в одиночестве», — прямо сказал aif.ru врач.
Это «тихое угасание» длилось много лет. Даже собственная дочь, Анна-Мария, которой сейчас 25 лет, оказалась бессильна перед болезнью матери. Нарколог подчеркивает, что Качалина не просто отказывалась от помощи — она сопротивлялась ей.
«Классическая история о женском алкоголизме. На самом деле много таких историй актрис, которые в одиночестве спивались и погибли, всеми заброшенные», — констатирует эксперт.
Чем известна Ксения Качалина.
Ксения Качалина родилась в Саратове, блестяще окончила ВГИК в 1995 году и быстро завоевала признание зрителей.
Она запомнилась ролями в культовых проектах: детективном сериале «Марш Турецкого», телеспектакле «Три сестры» и масштабной исторической ленте «Романовы: Венценосная семья».
Казалось бы, перед ней была открыта дорога к успешной карьере и счастливой жизни. Однако личные драмы стали ее злым роком.
После болезненного расставания с Иваном Охлобыстиным и последующего развода с Михаилом Ефремовым актриса пыталась найти спасение в радикальной смене обстановки — уехала жить в Индию. Но именно там, по имеющейся информации, она и пристрастилась к алкоголю и, как сообщается, к наркотикам.
Вернувшись в Москву, Качалина окончательно превратилась в затворницу: много пила, оборвала почти все социальные связи. Картина ее быта, запечатленная несколько лет назад журналистами, попавшими в ее квартиру, была ужасающей: полный бардак, оборванные обои, а сама актриса, как уточнялось, спала на полу.
Этот образ резко контрастировал с ее светлыми экранными героинями.
