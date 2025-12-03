Cтрашный диагноз: нарколог Шуров рассказал, как умирала актриса Качалина

«Она очень много пила, не только в последние годы. Это длительная история. Все началось с трагического расставания с актером Иваном Охлобыстиным. И Ефремов ей здоровья не прибавил. Он помогал ей материально, пока сам в тюрьму не загремел. Дочь Качалиной, Анна-Мария, несмотря на все свои странности, тоже пыталась маму в рехаб положить. Она отказалась. Это банальный пример женского алкоголизма, когда она тихо угасала в одиночестве», — прямо сказал aif.ru врач.