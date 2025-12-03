Ученый из КЧР получил премию правительства в области науки и техники

ЧЕРКЕССК, 3 декабря. /ТАСС/. Заслуженный деятель науки РФ и КЧР Анатолий Шевхужев удостоен премии правительства РФ в области науки и техники за разработку, направленную на повышение производства говядины с использованием российского генофонда мясных пород на основе комплексной системы селекционно-генетических методов. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.