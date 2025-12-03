Ричмонд
На Дону 74 участника СВО и их близких стали учиться бизнесу

В Ростовской области участники СВО осваивают основы предпринимательства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершился третий поток проекта «Новые возможности», в рамках которого участники специальной военной операции и их семьи обучаются основам ведения бизнеса. Об этом сообщили в правительстве региона.

В этот раз слушателями программы стали 74 человека. За два месяца они изучили путь от идеи до устойчивой бизнес модели, способы бережливого старта, стратегию целеполагания и ключевые метрики. В этом году в курс добавили блок по франчайзингу, а за финалистами закрепили наставников.

— Обучение дало участникам не просто теоретические знания, а практические инструменты — от юридических тонкостей до финансовых расчетов, — отметил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Проект стартовал в 2024 году по поручению правительства и министерства экономического развития региона. За время его реализации обучение прошли уже 120 ветеранов СВО и их близких, многие открыли собственный бизнес или улучшили существующий. Программа бесплатна благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

