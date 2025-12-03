Ричмонд
Собянин сообщил о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

В Москве наблюдается дефицит трудовых ресурсов во всех без исключения секторах столичной экономики. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе не хватает около 500 тысяч сотрудников.

Собянин ответил на важные вопросы во время прямой трансляции.

«Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу, во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация», — сказал Собянин в эфире ТВ-Центра. Он подчеркнул, что речь идет о системной проблеме, связанной не только с текущей конъюнктурой, но и с долгосрочными демографическими трендами. По словам мэра, оценка дефицита в 500 тысяч человек складывается из потребности предприятий и организаций разных отраслей города.

В ближайшие годы в России наибольший спрос на рынке труда придется на специалистов по сварке и работников швейного производства, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее данным, в стране сейчас зафиксирован максимально высокий уровень занятости среди трудоспособного населения, передает телеканал 360.

