Собянин сообщил о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

«Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу, во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация», — сказал Собянин в эфире ТВ-Центра. Он подчеркнул, что речь идет о системной проблеме, связанной не только с текущей конъюнктурой, но и с долгосрочными демографическими трендами. По словам мэра, оценка дефицита в 500 тысяч человек складывается из потребности предприятий и организаций разных отраслей города.