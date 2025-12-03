Нехватка кадров в Москве наблюдается во всех секторах, заявил Собянин

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Дефицит кадров в Москве наблюдается во всех сферах, всего не хватает около полумиллиона специалистов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Только по Москве сегодня нехватка специалистов около полумиллиона… Во всех секторах кадров не хватает. Практически во всех, без исключения», — сказал Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».
Он отметил, что это связано с демографической ситуацией и с активным развитием экономики.
Мэр подчеркнул, что нехватка людей с рабочими специальностями всегда была проблемой, которая сейчас обострилась еще сильнее.
«Из всей массы людей, которые требуются на рынке, из 500 тысяч, к примеру, 70% требуются как раз граждане с рабочими специальностями, высококвалифицированные рабочие», — добавил Собянин.