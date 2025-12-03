Музей в Калининграде «подарит вдохновение» мальчику, чьё желание пообещал исполнить Путин

Напомним, что президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» снял с новогодней ели три открытки с детскими желаниями. Помимо Игоря, свои мечты выразили пятилетний Тимур из Ханты-Мансийского автономного округа, который хочет попробовать себя в роли сотрудника ДПС, и девятилетняя Варя, мечтающая о встрече с космонавтом из отряда Роскосмоса. Глава государства пообещал исполнить все три желания.