«Ждем приказа»: Кадыров обратился к Путину после его слов о войне с Европой

За день до этого российский лидер в очередной раз подчеркнул, что страна не планирует начинать войну с европейскими государствами. Несмотря на это, Россия будет защищаться, если на нее нападут. Он уточнил, что Москва готова ответить на действия Европы «прямо сейчас» в случае нападения. По словам российского лидера, в этом «не может быть никаких сомнений».