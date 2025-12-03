Ричмонд
«Ждем приказа»: Кадыров обратился к Путину после его слов о войне с Европой

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину после его высказываний о конфликте с Европой. Публикация появилась в среду, 3 декабря, в Telegram-канале политика.

Кадыров поделился видео, на котором Путин говорит о возможном начале военного противостояния с Европой. В комментарии под видео глава Чечни отметил, что все завершится очень быстро и не в пользу тех, кто решит начать войну с Россией.

— Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! (…) У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться? — написал Кадыров.

За день до этого российский лидер в очередной раз подчеркнул, что страна не планирует начинать войну с европейскими государствами. Несмотря на это, Россия будет защищаться, если на нее нападут. Он уточнил, что Москва готова ответить на действия Европы «прямо сейчас» в случае нападения. По словам российского лидера, в этом «не может быть никаких сомнений».

Отдельно Путин заявил, что России будет «не с кем договариваться», если Евросоюз решит развязать войну против РФ. Он подчеркнул, что страны объединения не поддерживают мирную повестку.

