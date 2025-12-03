Пожилая женщина «воскресла» за день до похорон и спокойно пошла на кухню

В китайском городе Бэйлю 95-летняя Ли Сюфэн, которую соседи посчитали умершей, неожиданно пришла в себя за день до похорон и выбралась из гроба. Об этом случае сообщили в издании Mirror.
Женщина жила одна и незадолго до случившегося получила травму головы. Сосед нашел ее без сознания, однако он отметил, что тело оставалось теплым. Другие соседи решили, что Ли Сюфэн умерла. Тело оставили в открытом гробу в доме на некоторое время, а похороны назначили на 25 февраля. Однако 24 февраля сосед обнаружил пустой гроб. В итоге пенсионерку застали на кухне за приготовлением еды.
— Я долго спала. Проснулась очень голодная и решила приготовить что-нибудь. Долго толкала крышку гроба, пока не выбралась, — рассказала Ли Сюфэн.
Врачи объяснили, что женщина перенесла искусственную смерть, когда дыхание останавливается, но тело остается теплым, передает издание.
Ранее произошла похожая ситуация в Таиланде. Пожилая женщина пришла в себя за несколько минут до начала кремации. Семья привезла в храм тело 65-летней родственницы, которая умерла позапрошлой ночью. Сотрудники храма открыли гроб для подготовки к процедуре и заметили, что женщина подает признаки жизни и даже шевелится. После этого настоятель распорядился отвезти ее в больницу.
Другой инцидент случился в Бразилии, где младенец, которого врачи признали мертвым, очнулся прямо во время собственных похорон. Мальчик родился в Риу-Бранку на 23-й неделе с весом чуть больше полкилограмма.