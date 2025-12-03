Пожилая женщина «воскресла» за день до похорон и спокойно пошла на кухню

Женщина жила одна и незадолго до случившегося получила травму головы. Сосед нашел ее без сознания, однако он отметил, что тело оставалось теплым. Другие соседи решили, что Ли Сюфэн умерла. Тело оставили в открытом гробу в доме на некоторое время, а похороны назначили на 25 февраля. Однако 24 февраля сосед обнаружил пустой гроб. В итоге пенсионерку застали на кухне за приготовлением еды.