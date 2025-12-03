Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые авиарейсы из Перми в Минск возобновятся весной

Пермь возобновит прямое авиасообщение с Минском (Республика Беларусь) со 2 апреля 2026 года. Региональные власти планируют субсидировать полеты до конца года, передает минтранспорта Пермского края.

В программе перелетов на маршруте возникла пауза.

Пермь возобновит прямое авиасообщение с Минском (Республика Беларусь) со 2 апреля 2026 года. Региональные власти планируют субсидировать полеты до конца года, передает минтранспорта Пермского края.

«В период с 2 апреля по 31 декабря 2026 года правительство Прикамья будет субсидировать выполнение прямых рейсов Пермь — Минск два раза в неделю. На каждый парный рейс предусмотрено до 1,1 млн рублей бюджетных средств, что позволит сохранить доступность перелетов для жителей региона», — указано в приказе ведомства (есть в распоряжении URA.RU).

Субсидии направят на частичное возмещение затрат авиакомпании при выполнении полетов на маршруте. Конкретный перевозчик и точные дни вылетов будут определены по итогам конкурсных процедур, которые региональные власти проведут отдельно.

Пауза в полетной программе Пермь — Минск возникла в сентябре, после окончания сезона высокого спроса на авиаперевозки. URA.RU рассказывало ранее, что краевые власти поддержали запуск еще одного зарубежного направления — в Сухум (Абхазия).