Прямые авиарейсы из Перми в Минск возобновятся весной

«В период с 2 апреля по 31 декабря 2026 года правительство Прикамья будет субсидировать выполнение прямых рейсов Пермь — Минск два раза в неделю. На каждый парный рейс предусмотрено до 1,1 млн рублей бюджетных средств, что позволит сохранить доступность перелетов для жителей региона», — указано в приказе ведомства (есть в распоряжении URA.RU).