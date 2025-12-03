В Мурманске открылся фестиваль «RT.Док: Время наших героев»

Она передала приветственные слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который отметил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно говорить о преемственности героизма. «Сохранение исторической памяти — дело крайней важности, наша ответственность перед будущим поколением. Более ста фильмов — это более ста историй мужества, верности и любви к Родине. Истории тех, кто на передовой, кто в тылу, а кто сегодня в госпитале», — говорится в приветственном слове главы региона.