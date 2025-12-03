Число случаев заболевания гонконгским гриппом в Москве начало расти

В Москве каждый день увеличивается количество людей, заболевших гонконгским гриппом. В более чем 80 процентов случаев по всей стране выявляют этот штамм вируса. Также за неделю на 17,8 процента возросла заболеваемость коронавирусом. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом, продолжается, особенно в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Среди вирусов гриппа доминирует штамм A (H3N2) — он составляет 80,9 процента от всех выделенных образцов, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в рамках вакцинации против гриппа было привито свыше 78 миллионов человек, что составляет 52,9 процента населения России, передает РИА Новости.
28 ноября в СМИ появилась информация о том, что вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию опаснее, чем COVID-19. По данным ученых, последние годы эта инфекция приводила к массовому уничтожению сотен миллионов птиц, нарушению цепочек поставок продуктов питания и росту цен, но при этом случаи заражения человека по-прежнему остаются редкими.