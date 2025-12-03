Число случаев заболевания гонконгским гриппом в Москве начало расти

В Москве каждый день увеличивается количество людей, заболевших гонконгским гриппом. В более чем 80 процентов случаев по всей стране выявляют этот штамм вируса. Также за неделю на 17,8 процента возросла заболеваемость коронавирусом. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.