В Витебске открылся XXXVI Международный музыкальный фестиваль им. Соллертинского

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске прошло торжественное открытие XXXVI Международного музыкального фестиваля имени И. И. Соллертинского. Неизменным гостем мероприятия стал сын прославленного музыковеда Дмитрий Соллертинский. В день открытия фестиваля состоялся концерт пианиста из Санкт-Петербурга, лауреата XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского Ильи Папояна. -0-Фото Александра Хитрова.