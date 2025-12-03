Ричмонд
Собянин заявил, что Москва испытывает дефицит кадров во всех секторах экономики

В Москве наблюдается дефицит кадров во многих секторах экономики. Особую нехватку, по словам мэра Сергея Собянина, испытывают предприятия, нуждающиеся в специалистах со средним профессиональным образованием.

Источник: Life.ru

«Когда говорят о необходимости выявить, в каком именно секторе недостает кадров, могу ответить честно — во всех секторах без исключения ощущается нехватка специалистов. Это обусловлено текущей демографической ситуацией», — сказал Собянин в ходе прямой линии, транслировавшейся в эфире телеканала «ТВ Центр».

По словам Собянина, Москва испытывает острый дефицит кадров, насчитывающий 500 тысяч человек в различных отраслях. Для поддержания динамичного развития экономики требуется не только принятие дополнительных мер, но и формирование новых рабочих специальностей. Мэр подчеркнул, что сложившийся дисбаланс в образовании, когда преобладали выпускники вузов, а колледжи были недостаточно востребованы, теперь активно исправляется. Городские власти прилагают усилия для «переворачивания пирамиды» и увеличения числа мест в колледжах примерно в полтора раза, чтобы лучше отвечать запросам рынка труда.

Ранее юрист раскрыла, в каких профессиях и отраслях назначают доплату за 25 лет стажа. Подобные выплаты используются как инструмент поощрения лояльности и удержания кадров — особенно если работа связана с высокой нагрузкой и особенными условиями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

