Собянин заявил, что Москва испытывает дефицит кадров во всех секторах экономики

«Когда говорят о необходимости выявить, в каком именно секторе недостает кадров, могу ответить честно — во всех секторах без исключения ощущается нехватка специалистов. Это обусловлено текущей демографической ситуацией», — сказал Собянин в ходе прямой линии, транслировавшейся в эфире телеканала «ТВ Центр».
По словам Собянина, Москва испытывает острый дефицит кадров, насчитывающий 500 тысяч человек в различных отраслях. Для поддержания динамичного развития экономики требуется не только принятие дополнительных мер, но и формирование новых рабочих специальностей. Мэр подчеркнул, что сложившийся дисбаланс в образовании, когда преобладали выпускники вузов, а колледжи были недостаточно востребованы, теперь активно исправляется. Городские власти прилагают усилия для «переворачивания пирамиды» и увеличения числа мест в колледжах примерно в полтора раза, чтобы лучше отвечать запросам рынка труда.
