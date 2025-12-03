В России ускорился рост зарплат

В сентябре 2025 года реальная заработная плата в России (с учетом инфляции) увеличилась на 4,7% в годовом выражении, следует из доклада на сайте Росстата. Для сравнения, в августе рост составлял 3,8%, в июле — 6,6%, в июне — 5,1%, в мае — 4,2%, в апреле — 4,6%, в марте — 0,1%, в феврале — 3,2%, а в январе — 6,5%. Так за период с января по сентябрь реальные заработные платы в среднем по стране увеличились на 4,5%.