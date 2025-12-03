«Хочется, чтобы мир нас услышал!» Обладатель инклюзивной премии из Речицы поделился главной мечтой

Для творческого человека очень важно признание, и Алексей Безруков не исключение. «Ощущения самые приятные. Не ожидал, конечно, что мой труд заметят. Мне нравится, что в наше скоростное время, век компьютерных технологий люди увлекаются и ценят культуру. Серые дни надо освещать улыбками, что бы ни случилось в жизни, она продолжается — и это главное. Надо улыбаться миру, радоваться, что у тебя есть возможность жить, творить, помогать другим. Если не получается помогать физически, то как минимум вдохновлять», — подчеркнул Алексей.