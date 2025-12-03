«Хочется, чтобы мир нас услышал!» Обладатель инклюзивной премии из Речицы поделился главной мечтой

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. «Хочется, чтобы мир нас услышал», — такой мечтой поделился с журналистами обладатель инклюзивной премии из Речицы Алексей Безруков после торжественной церемонии чествования «Самый успешный человек с инвалидностью Гомельщины — 2025», которая прошла 3 декабря в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Речицкой районной объединенной организации Белорусского общества инвалидов Алексей Безруков отмечен в номинации «Реализация в творчестве». Оргкомитет форума высоко оценил его активную общественную деятельность, стремление к самореализации и значимый вклад в развитие музыкального творчества.
Алексей увлекается музыкой, сонграйтингом, аранжировкой. Ему принадлежат более 15 авторских произведений и свыше 40 аранжировок. «Я с самого детства занимаюсь музыкой, написал десятки аранжировок, более полутора десятков авторских песен. Моя сестра живет в России, выступает с моими песнями в Сочи», — отметил он.
На творчество его вдохновляет сама жизнь. «Пишу о своей жизни, об окружающих, о природе. “В любую секунду, в любую минуту, когда на душе тяжело, я улыбаюсь и вспоминаю те дни, когда мне было хорошо”, — эти слова одной из моих песен — мой принцип по жизни», — с улыбкой сказал обладатель награды.
Для творческого человека очень важно признание, и Алексей Безруков не исключение. «Ощущения самые приятные. Не ожидал, конечно, что мой труд заметят. Мне нравится, что в наше скоростное время, век компьютерных технологий люди увлекаются и ценят культуру. Серые дни надо освещать улыбками, что бы ни случилось в жизни, она продолжается — и это главное. Надо улыбаться миру, радоваться, что у тебя есть возможность жить, творить, помогать другим. Если не получается помогать физически, то как минимум вдохновлять», — подчеркнул Алексей.
Житель Речицы продолжает развиваться в любимом деле. «Недавно окончил онлайн-академию сонграйтинга, сейчас продолжаю обучение по линии звукорежиссерского дела. Хочется побольше развиваться в творчестве. Стараюсь помогать людям. В нашей организации много талантливых людей, кто-то поет, кто-то пишет стихи. Помогаю им создавать видеоролики. Хочется, чтобы мир нас слышал!» — поделился Алексей своим самым сокровенным желанием.
Еще одна награда в творческой сфере вручена Евгению Васильеву за значительный вклад в международное сотрудничество в области инклюзивной культуры и популяризацию творчества людей с инвалидностью. Победитель в номинации «Международное сотрудничество в области инклюзивной культуры» много лет руководит народным театром жестовой песни Plasti-Lin. Этот коллектив недавно отметил 55-летие. Воспитанники коллектива Евгения Васильева ежегодно представляют концертные программы в Италии. Также благодаря его деятельности подписаны соглашения o сотрудничестве между Гомельским областным центром инклюзивной культуры и учреждениями культуры российских городов Ульяновска и Санкт-Петербурга.
За заслуженной наградой на сцену Гомельского областного центра инклюзивной культуры сегодня поднимались победители в 15 номинациях. Среди них преданные своей профессии специалисты, музыканты, спортсмены, волонтеры, хореографы, общественные деятели. Эта церемония в юго-восточном регионе проводится в четвертый раз. Стало доброй традицией собирать на одной сцене людей, которые своей жизнью доказывают, что нет ничего невозможного. -0-