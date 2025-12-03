Путин пообщался с юношей, мечту которого исполнил в 2018 году

Российский лидер Владимир Путин встретил у «Елки желаний» в Наццентре «Россия» Артема Пальянова, мечту которого исполнил в 2018 году.
Юноша напомнил президенту, что благодаря ему смог полетать на вертолете и увидеть с высоты увидеть Санкт-Петербург.
«Я вам махал», — улыбнувшись, сказал Путин.
Пальянова ответил, что все прекрасно помнит.
«Я летел и не понимал, что происходит, не верилось», — поделился воспоминаниями юноша.
Пальянов рассказал, что учится на третьем курсе в РАНХиГС, занимается различными проектами и все это ему удалось отчасти благодаря его вере в то, что мечты сбываются. Молодой человек рассказал, что теперь старается донести до других, что все возможно.
Ранее сообщалось, что Путин принял участие в акции «Ёлка желаний» на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.