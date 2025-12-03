Ричмонд
Глава МИД Италии Таяни понадеялся, что Украине больше не понадобится оружие

На фоне сообщении о создании Североатлантическим альянсом (НАТО) программе по закупке оружия США для Киева министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что вскоре Украине не потребуется больше оружия. Об этом пишет издание Bloomberg.

— Министр иностранных дел Италии заявил, что для его страны было бы преждевременным участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров, — говорится в материале.

Он отметил, что если удастся достичь мирного соглашения и прекратить боевые действия, то Киеву не понадобится оружие. По информации Bloomberg, такие слова со стороны Таяни свидетельствуют о том, что Рим изменил свою стратегию в отношении Украины.

При этом сам Вашингтон в ноябре остановил финансирование конфликта на Украине. С соответствующей инициативой выступил американский лидер Дональд Трамп. До этого политик утверждал, что США только получают деньги за поставки оружия через НАТО.

Мнения о дальнейшей помощи Киеву разделились. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, считает, что предложение председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины сравнимо с попыткой помочь алкоголику еще одним ящиком водки.

