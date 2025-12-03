Российские химики создали первый в мире реагент для ликвидации нефтяной пленки

Созданный российскими учеными реагент наносят по периметру разлива. Он снижает поверхностное натяжение воды и «стягивает» нефтяную пленку, увеличивая ее толщину в 11−21 раз и уменьшая площадь загрязнения почти на 98 процентов. В результате пленка собирается в плотные «лепешки», которые можно убрать или сжечь прямо на воде. Действие состава сохраняется в течение более суток, передает Газета.Ru.