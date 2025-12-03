Российские химики создали первый в мире реагент для ликвидации нефтяной пленки

Российские химики разработали уникальный реагент, который может эффективно собирать и утилизировать тончайшие нефтяные пленки на поверхности морей после аварий и разливов. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.
— Проблема разливов нефти часто ассоциируется с арктическими морями, однако тропики страдают не меньше. Нагретая нефть быстрее растекается, и стандартные методы здесь не работают, — подчеркнул академик РАН Алексей Дедов, который руководил проектом.
Созданный российскими учеными реагент наносят по периметру разлива. Он снижает поверхностное натяжение воды и «стягивает» нефтяную пленку, увеличивая ее толщину в 11−21 раз и уменьшая площадь загрязнения почти на 98 процентов. В результате пленка собирается в плотные «лепешки», которые можно убрать или сжечь прямо на воде. Действие состава сохраняется в течение более суток, передает Газета.Ru.
