В Белгороде отменили концерт SHAMAN за два часа до начала

Ранее американский певец и рэпер Эйкон, прилетевший давать концерт в Сочи, стал свидетелем налета украинских дронов на город. Охрана рэпера получила указания и укрыла его в ванной комнате, хотя он хотел спуститься вниз и быть рядом с командой в этой ситуации.