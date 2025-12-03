В Белгороде отменили концерт SHAMAN за два часа до начала

В Белгороде концерт певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman, отменили за два часа до начала выступления. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил артист в своем Telegram-канале. Он отметил, что это произошло из-за провокаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— Только что по приезде в Белгород мне и моей команде сообщили о закрытии ДК «Энергомаш». По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов.
Исполнитель также принес извинения от всей команды за причиненные неудобства. Он добавил, что сдать билеты можно по месту их приобретения.
— Безопасность людей превыше всего! Белгород, как прифронтовая территория, постоянно подвергается обстрелам с вражеской стороны, — заключил артист в своем блоге.
В августе текущего года рэпер Navai отменил концерты на юге России из-за атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По информации Telegram-канала Mash, артист отменил четыре шоу с 15 по 18 августа — в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Ранее американский певец и рэпер Эйкон, прилетевший давать концерт в Сочи, стал свидетелем налета украинских дронов на город. Охрана рэпера получила указания и укрыла его в ванной комнате, хотя он хотел спуститься вниз и быть рядом с командой в этой ситуации.