Певца Сергея Жукова заметили в метро

Певец Сергей Жуков, основатель группы «Руки вверх», пересел на метро из-за десятибалльных пробок на дорогах Москвы. В городе наблюдается сложная дорожная ситуация, в центре города перекрыли дороги. Москвичам рекомендовали воспользоваться общественным транспортом.

Артист записал кружок в telegram-канале о поездке на метро.

«Метро в Москве прекрасно. У нас самый красивый метрополитен в мире», — отметил певец. Об этом сообщает Майл.ру Авто.

Артист записал кружок в telegram-канале «Сергей Жуков и Руки Вверх», как он спускается на эскалаторе. Его пост собрал большое число реакций.