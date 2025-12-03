Певца Сергея Жукова заметили в метро

Артист записал кружок в telegram-канале о поездке на метро.
Певец Сергей Жуков, основатель группы «Руки вверх», пересел на метро из-за десятибалльных пробок на дорогах Москвы. В городе наблюдается сложная дорожная ситуация, в центре города перекрыли дороги. Москвичам рекомендовали воспользоваться общественным транспортом.
«Метро в Москве прекрасно. У нас самый красивый метрополитен в мире», — отметил певец. Об этом сообщает Майл.ру Авто.
Артист записал кружок в telegram-канале «Сергей Жуков и Руки Вверх», как он спускается на эскалаторе. Его пост собрал большое число реакций.