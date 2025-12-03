Полмиллиона вакансий: Собянин признал кадровый дефицит в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что столичной экономике не хватает около 500 тысяч специалистов.
«Только по Москве сегодня нехватка специалистов около полумиллиона… Во всех секторах кадров не хватает. Практически во всех, без исключения», — заявил Собянин.
Из всей массы требуемых людей 70% — это представители рабочих специальностей и высококвалифицированные мастера. Мэр признал, что система образования годами работала вхолостую, выпуская армию людей с дипломами вузов, которые теперь не востребованы в таких объемах, в то время как заводы и стройки задыхаются без профессионалов.
«У нас на рынке образования был некий такой перекос: больше было специалистов с высшим образованием, а значительно, просто радикально, значительно меньше шли учиться в колледжи. Теперь мы стараемся перевернуть эту пирамиду и в соответствии с требованиями рынка труда», — подчеркнул глава города, отметив, что власти уже в полтора раза увеличили набор в колледжи.
Ранее Собянин предупреждал: если не принять экстренных мер, то к 2030 году дефицит трудовых ресурсов в столице может удвоиться и достигнуть критической отметки в один миллион человек, что характерно для большинства регионов страны.