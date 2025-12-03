Биатлонисты сборной РФ могут пропустить Кубок Содружества из-за экипировки

Биатлонисты сборной России могут не выйти на старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске из-за некачественной экипировки, сообщила биатлонистка Виктория Метеля. Ее слова приводит «Матч ТВ».
«Возможно, некоторые спортсмены не выйдут на старт. Вопрос о здоровье. Чтобы не рисковать, я стартовала в своих комбинезонах. Комбинезон тонкий, в нем легко замерзнуть. Думаю, многие спортсмены не рискнут своим здоровьем. Пообщавшись с большинством ребят из сборной России, вижу, что они настроены серьезно», — заявила призер чемпионатов РФ.
Кроме того, спортсменка подчеркнула, что российские биатлонисты жалуются на плохую экипировку уже около трех лет. По ее словам, спортсмены отправляли служебные записки по данному поводу президенту Союза биатлонистов России Виктору Майгурову.
Напомним, ранее сообщалось, что суд обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда допустить российских лыжников к международным соревнованиям.