Собянин: В Москве не хватает 500 тысяч специалистов в разных отраслях экономики

Как писал сайт KP.RU, рынок труда в России показывает устойчивый рост спроса на квалифицированных рабочих. При этом самые высокие темпы роста числа вакансий осенью 2025 года показали профессии швеи, прессовщика и приемщика. Основная конкуренция между крупными компаниями сейчас разворачивается не за количество, а за качество специалистов.