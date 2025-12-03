Собянин: В Москве не хватает 500 тысяч специалистов в разных отраслях экономики

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Москва 24» заявил о нехватке трудовых ресурсов во всех секторах столичной экономики.
«Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу, во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация», — сказал он.
По словам градоначальника, на данный момент дефицит сотрудников в разных отраслях мегаполиса составляет 500 тысяч человек. При этом активное развитие экономики требует дополнительных мер и новых рабочих специальностей, добавил Собянин.
Как писал сайт KP.RU, рынок труда в России показывает устойчивый рост спроса на квалифицированных рабочих. При этом самые высокие темпы роста числа вакансий осенью 2025 года показали профессии швеи, прессовщика и приемщика. Основная конкуренция между крупными компаниями сейчас разворачивается не за количество, а за качество специалистов.