Несоблюдение технологий, низкая дисциплина. КГК о ситуации в животноводстве в Гродненской области

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля, уполномоченный представитель Президента в Гродненской области Василий Герасимов посетил животноводческие объекты в трех районах Гродненской области и изучил сложившуюся там ситуацию. Выяснились многочисленные нарушения, сообщили БЕЛТА в КГК.
Целью поездки стал контроль за выполнением поручений главы государства по наведению порядка на животноводческих объектах и соблюдению технологий содержания скота. Василий Герасимов изучил положение дел в Ошмянском, Островецком и Сморгонском районах. В числе изученных вопросов — готовность животноводческих объектов к зимнему периоду содержания скота, соблюдение ветеринарных правил при содержании животных, а также наведение порядка на фермах и прилегающих территориях.
В целом работы по наведению порядка ведутся, однако принимаемых мер пока недостаточно. Так, выявлены многочисленные факты занавоженности ферм. В ряде сельхозорганизаций не соблюдены технологии содержания телят. В хозяйствах не хватает ветеринарных врачей. Животноводческие объекты не везде готовы к зиме.
Отмечены и факты низкой дисциплины. К примеру, работы по наведению элементарного порядка на ферме в одном из хозяйств Ошмянского района были начаты только после приезда главы КГК. До этого здесь не занимались очисткой от навоза и уборкой ни помещений фермы, ни территории рядом с ней.
По всем недостаткам поручено оперативно принять меры, подчеркнули в пресс-службе Комитета госконтроля. Задачи поставлены руководителям райисполкомов и сельхозорганизаций. Выполнение работ в ближайшие дни проконтролируют специалисты областного КГК.
В КГК напомнили, что на прошлой неделе Василий Герасимов проинспектировал ситуацию в 4 четырех районах Гродненской области. Работа по контролю за наведением порядка в регионе будет продолжена. -0-