Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеведущая Лора Вудс потеряла сознание во время прямого эфира

Английская телеведущая Лора Вудс потеряла сознание во время прямого эфира на канале ITV. Об этом пишет газета The Mirror.

Английская телеведущая Лора Вудс потеряла сознание во время прямого эфира на канале ITV. Об этом пишет газета The Mirror.

Инцидент произошел во время обсуждения товарищеского матча между сборными Англии и Ганы. Ведущая общалась с бывшими профессиональными футболистами Ианом Райтом и Анитой Асанте, когда внезапно почувствовала себя плохо и начала падать. Собеседники успели поймать ее и попытались помочь встать, но она не удержалась на ногах и упала в обморок.

Трансляция была прервана на рекламу, а после ее завершения зрителям сообщили, что Вудс не сможет продолжить эфир.

Позже представители ITV прокомментировали ситуацию.

— Как вы, наверное, все знаете, Лора Вудс заболела в начале программы, но мы хотим заверить вас, что сейчас с ней все в порядке, — приводят слова представителей канала в материале.

В сентябре известную британскую телеведущую Мишель Экерли, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности, увезли в больницу после съемок программы Morning Live на канале BBC One. Телезвезда пожаловалась врачам на боль в ухе. Врачи диагностировали лабиринтит.