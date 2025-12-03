Английская телеведущая Лора Вудс потеряла сознание во время прямого эфира на канале ITV. Об этом пишет газета The Mirror.
Инцидент произошел во время обсуждения товарищеского матча между сборными Англии и Ганы. Ведущая общалась с бывшими профессиональными футболистами Ианом Райтом и Анитой Асанте, когда внезапно почувствовала себя плохо и начала падать. Собеседники успели поймать ее и попытались помочь встать, но она не удержалась на ногах и упала в обморок.
Трансляция была прервана на рекламу, а после ее завершения зрителям сообщили, что Вудс не сможет продолжить эфир.
Позже представители ITV прокомментировали ситуацию.
— Как вы, наверное, все знаете, Лора Вудс заболела в начале программы, но мы хотим заверить вас, что сейчас с ней все в порядке, — приводят слова представителей канала в материале.
В сентябре известную британскую телеведущую Мишель Экерли, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности, увезли в больницу после съемок программы Morning Live на канале BBC One. Телезвезда пожаловалась врачам на боль в ухе. Врачи диагностировали лабиринтит.