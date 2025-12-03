Телеведущая Лора Вудс потеряла сознание во время прямого эфира

Инцидент произошел во время обсуждения товарищеского матча между сборными Англии и Ганы. Ведущая общалась с бывшими профессиональными футболистами Ианом Райтом и Анитой Асанте, когда внезапно почувствовала себя плохо и начала падать. Собеседники успели поймать ее и попытались помочь встать, но она не удержалась на ногах и упала в обморок.