Представители диаспор дали концерт в реабилитационном центре для детей-инвалидов в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный концерт по случаю Дня инвалидов организовали в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов в Минске представители различных диаспор, проживающих в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Такие концерты по инициативе Уполномоченного по делам религий и национальностей проводятся с 2021 года. Их организуют представители национально-культурных общественных объединений, которые зарегистрированы в Беларуси. В этом году в концерте принимали участие армянская, азербайджанская, еврейская, татаро-башкирская, чувашская, украинская, польская, молдавская и корейская диаспоры.
Ребят, которые в этот день находились в реабилитационном центре, порадовали своими выступлениями корейский коллектив «Ариранг», ансамбль еврейского танца «Гиль загав», армянский фольклорный ансамбль танца «Эребуни», исполнители от украинской и молдавской диаспор. Они привезли детям не только праздничный концерт, но и сувениры.
Концертом общение не завершилось. После него дети задавали вопросы и фотографировались с представителями диаспор, поскольку те приехали в своих национальных строях.
«Мероприятие очень порадовало этих деток с ограниченными возможностями. Все вышли довольными. Без внимания не остались и гости. Представителям объединений в качестве сувениров от реабилитационного центра были подарены новогодние самодельные елочки», — отметили в аппарате Уполномоченного по делам религий и национальностей.
Концерт приносит большое удовольствие и его организаторам. Привезти свои номера желают многие представители национально-культурных общественных объединений. Такая возможность у них будет и 20 декабря — подобное мероприятие будет организовано в Социально-педагогическом центре с приютом Фрунзенского района Минска. -0-