СПбГУ запускает первую программу для участников СВО

Программа разработана в партнерстве с фондом «Защитники Отечества» и полностью финансируется за счет средств СПбГУ. В ее основе лежит междисциплинарный подход, который объединил специалистов в области психологии, социальной работы, юриспруденции и цифровых технологий. Учебный план включает четыре модуля. Психологический модуль обучает методам саморегуляции, снижению стресса и прохождению реабилитации. Социальный модуль помогает развивать навыки общения, формировать устойчивые социальные связи и ориентироваться в инфраструктуре поддержки ветеранов в Санкт-Петербурге.