Грузия потребовала от ЕС извинений из-за сообщений о химоружии на протестах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в среду, 3 декабря, потребовал, чтобы Евросоюз (ЕС) официально принес извинения за утверждения о том, что правительство страны якобы использовало химическое оружие против своих граждан при разгоне митингов в 2024 году.

— Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом (боевое отравляющее вещество — прим. «ВМ») были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер — прим. «ВМ»), европарламентарии и нанятые НПО, которые, как бесы, напали на страну? Пусть извинятся Брюссель и нанятые им НПО, — высказался политик.

Он назвал происходящее гибридной войной против Грузии, а также продолжением «пропаганды и ложных нарративов». По словам Папуашвили, в распространении недостоверной информации о ситуации в Грузии участвуют Брюссель и Хиппер, которая, по его словам, отличается «особенно враждебной риторикой» в адрес Тбилиси и грузинского народа, передает ТАСС.

17 ноября Папуашвили объявил, что правительство Грузии упразднит Антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации ЕС в 2022 году. По словам политика, процесс ликвидации структуры завершится 2 марта 2026 года.

