— Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом (боевое отравляющее вещество — прим. «ВМ») были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер — прим. «ВМ»), европарламентарии и нанятые НПО, которые, как бесы, напали на страну? Пусть извинятся Брюссель и нанятые им НПО, — высказался политик.