Юрий Слюсарь выйдет в прямой эфир 4 декабря

Жители Дона смогут задать вопросы губернатору в прямом эфире.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 4 декабря, в 17:00 выйдет специальная программа «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую» в эфире телеканалов «Общественное телевидение России», «Россия 24», «Дон 24», «Первый Ростовский», радиостанции «ФМ-на Дону» и на сайтах правительства Ростовской области, ИА «Дон 24», ГТРК «ДонТР», а также в соцсети ВКонтакте на странице правительства региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в прямом эфире ответит на вопросы жителей. Задать вопрос можно, позвонив по телефону в Ростове-на-Дону (863) 201−70−44 во время трансляции.

Напомним, ранее губернатор поручил подготовить предложения по развитию рыбного хозяйства и сохранению запасов водных биоресурсов в бассейне Азовского моря.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше