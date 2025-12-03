Юрий Слюсарь выйдет в прямой эфир 4 декабря

В четверг, 4 декабря, в 17:00 выйдет специальная программа «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую» в эфире телеканалов «Общественное телевидение России», «Россия 24», «Дон 24», «Первый Ростовский», радиостанции «ФМ-на Дону» и на сайтах правительства Ростовской области, ИА «Дон 24», ГТРК «ДонТР», а также в соцсети ВКонтакте на странице правительства региона.