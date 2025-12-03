Захарова оценила решение Верховной рады вывести русский язык из-под защиты

Вечером того же дня стало известно о том, что Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект, который предлагает исключить русский язык из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств. При этом «еврейский язык» заменяется на «иврит», а «чешский», наоборот, добавляется. Также из перечня исключается молдавский язык, но при этом румынский остается.