Захарова оценила решение Верховной рады вывести русский язык из-под защиты

Жители Украины не хотят забывать русский язык. С таким заявлением в среду, 3 декабря, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя поддержанный украинским парламентом законопроект, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите.
— Несмотря на все запреты, штрафы, издевательства, преследования, гонения, травлю, люди не желают забывать свой родной русский язык и по-прежнему хотят на нем разговаривать. Эта тенденция становится настолько очевидна, что ее никто не может скрыть, — передает слова Захаровой РИА Новости.
Вечером того же дня стало известно о том, что Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект, который предлагает исключить русский язык из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств. При этом «еврейский язык» заменяется на «иврит», а «чешский», наоборот, добавляется. Также из перечня исключается молдавский язык, но при этом румынский остается.
Несмотря на это, еще в конце октября президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров заявил, что готов рассмотреть возможность предоставления официального статуса русскому языку и отмены закона, запрещающего Украинскую православную церковь. Например, по его словам, это можно подтвердить отзывом законопроекта, который ослабляет защиту русского языка, а также пунктом в проекте плана Евросоюза и Украины, который обязывает стороны укреплять взаимопонимание и уважение к языковому и культурному разнообразию.