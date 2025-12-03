Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидат в главы NASA Айзекман заявил о необходимости создания базы на Луне

Миллиардер пообещал работать над появлением лунной экономики.

Источник: Аргументы и факты

Миллиардер Джаред Айзекман, повторно выдвинутый лидером США Дональдом Трампом на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), заявил о необходимости создания базы на поверхности Луны.

«Считаю, что президент США был бы рад наличию лунной базы», — сказал он в комитете Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту, отвечая на вопрос о необходимости установление постоянного присутствия американских астронавтов на Луне.

Айзекман сказал, что если его утвердят на пост главы NASA, он будет добиваться, чтобы США не уступали другим государствам по возможностям освоения космоса.

Кандидат на пост пообещал работать над созданием лунной экономики, которая позволит финансировать будущие космические проекты, «а не полагаться исключительно на налогоплательщиков».

Отметим, Трамп в этом году уже выдвигал Айзекмана кандидатом на пост главы NASA. Однако в конце затем глава Белого дома заявил, что снимает его кандидатуру. Трамп также пообещал объявить нового претендента в ближайшее время. До этого в СМИ появилась информация о желании Трампа отозвать кандидатуру Айзекмана из-за пожертвований, которые тот делал демократам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше