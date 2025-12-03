В Белом доме оценили итоги встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Члены делегации Соединенных Штатов, которые проводили переговоры в Москве, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщили президенту Дональду Трампу и украинским официальным лицам о «обстоятельной и продуктивной встрече» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.
— Соединенные Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого спецпредставитель Уиткофф и господин Кушнер провели брифинг для президента и украинской стороны, — приводят слова источника в материале.
На встрече, которая прошла во вторник, 2 декабря, вновь не удалось найти компромисс. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
Перед началом встречи представители американской делегации успели прогуляться по российской столице. После обеда в одном из столичных ресторанов глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прошлись по центру города, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали на встречу. Позднее выяснилось, что спецпосланник американского лидера передвигался по Москве на российской машине Aurus.