Сотрудники «Вечерней Москвы» получили значимые награды

— Уже который год мы собираемся, чтобы подвести итоги нашей миссии по информированию жителей Москвы о всем том, что происходит в нашем замечательном городе. Раньше многие думали, что с возникновением интернета уйдут бумажные газеты. Однако мы видим, что печатные издания вносят огромный вклад в развитие отрасли, формируя информационный фон и поле нашей столицы. Просыпаясь с утренней газетой, горожане идут в новый день с хорошим настроением.