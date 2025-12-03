Сотрудники «Вечерней Москвы» получили значимые награды

3 декабря в Ситуационном центре правительства Москвы состоялось награждение лауреатов городского конкурса «Информируем из первых рук».
В этом году для участия в конкурсе была рассмотрена 171 заявка. «Вечерняя Москва» получила сразу несколько наград. Деловой выпуск победил в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы “Защищать, спасать, гордиться”. Награду вручила первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова.
— Отдельно хочу отметить, сколько было замечательных журналистских и фоторабот по патриотической тематике. В том числе речь идет о 80-летии Великой Победы, по теме СВО, — отметила Юлия Казакова. — Корреспонденты делают очень теплые и живые репортажи с ветеранами и семьями бойцов. Эти проекты помогают молодежи помнить про наших защитников.
Награду вручили редактору Службы новостей Веронике Ушаковой.
— Мы благодарны Департаменту СМИ и рекламы за такую высокую оценку нашей работы. Мы пишем тексты об успехах наших бойцов на фронте, о волонтерах и других людях, которые вносят свой вклад в нашу общую победу, — говорит Вероника Ушакова. — Материалы выходят под общей рубрикой — «Главная тема». Потому что важнее темы сейчас для России нет.
Деловой выпуск был отмечен и в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы “Город для жизни. Город будущего”.
— Для нас это важный конкурс. И победы в нем наших сотрудников — это в первую очередь признание городом наших заслуг и достижений, — отметил и. о. главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александр Шарнауд Шарнауд. — И я горд за наших корреспондентов, получивших номинации! Будем стремиться к лучшему!
За глубокие исторические исследования жюри отметило издание «Московский журнал. История государства Российского» в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы “История Москвы”, а в спецноминации — проект сайта vm.ru “Месяц до Победы” и совместный проект с Музеем Победы — “Лица Победы”.
В номинации «Лучшее СМИ в освещении темы “Все начинается с семьи” победил еженедельный выпуск. Лучшими стали циклы публикаций “Не семья, а золото”, “Семеро по лавкам”. А “Лучшим видеоматериалом о Москве” признали проект “Гуляем ВМесте” сетевого издания “ВМ”.
Лучшими фотоработами о Москве среди федеральных и городских СМИ признаны сразу два снимка наших ребят: фотокорреспондентов Пелагии Замятиной и Александра Кочубея.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Найданов, первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы:
— Уже который год мы собираемся, чтобы подвести итоги нашей миссии по информированию жителей Москвы о всем том, что происходит в нашем замечательном городе. Раньше многие думали, что с возникновением интернета уйдут бумажные газеты. Однако мы видим, что печатные издания вносят огромный вклад в развитие отрасли, формируя информационный фон и поле нашей столицы. Просыпаясь с утренней газетой, горожане идут в новый день с хорошим настроением.