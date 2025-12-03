Минкульт Франции предложил создать европейский суверенный ИИ

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила о необходимости создания европейского суверенного искусственного интеллекта (ИИ), который должен быть этичным и независимым. Об этом она сказала в интервью журналу Le Point.
Рашида Дати подчеркнула, что такой ИИ должен базироваться на принципах прозрачности.
По её словам, для успешной реализации этого проекта необходим диалог между правообладателями и компаниями, работающими в области разработки ИИ.
Дати отметила, что подобный подход гарантирует, что материалы, использующиеся для обучения искусственного интеллекта, будут надлежащим образом идентифицированы, а авторы этих материалов получат заслуженное вознаграждение за их труд.
Ранее Китай призывал создать глобальную систему управления и стандартов для новых сфер, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).