В России разработали прорывную технологию для усиления мозга на 20−25 процентов

Новая российская технология позволяет увеличить оперативную память человека на 25 процентов, что может стать прорывом в сохранении и развитии когнитивных способностей. Об этом во вторник, 2 декабря, рассказал вице-президент Российской академии наук и директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов.
— Мы начали стимулировать определенные участки мозга у здоровых людей. Оказалось, что после 30-минутной сессии можно увеличить оперативную память в среднем на 20−25 процентов. У кого-то меньше, у кого-то больше, но эффект есть, — подчеркнул исследователь.
При этом он отметил, что пока ученым не удалось добиться сохранения этих способностей, и сейчас они ищут способы продлить этот эффект. По словам Пирадова, в идеальных условиях человек сможет раз в год проходить небольшой курс стимуляции и стабильно поддерживать расширенные когнитивные возможности, передает ТАСС.
Ученые из Университета Флориды выяснили, что мозг человека может вести себя намного старше или моложе в зависимости от жизненного опыта. Из их исследования стало известно, что образ жизни и умение справляться со стрессом могут привести к замедлению старения мозга даже у людей с хронической болью.