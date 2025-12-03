Фигуристка Туктамышева разыграет свою медаль ради помощи тяжелобольному ребенку

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о розыгрыше своей медали, полученной на этапе серии Гран-при. Об этом сообщил блогер Витя Кравченко в своем Telegram-канале.
— Мы с Лизой решили, что медаль должна принести еще немножко положительных эмоций и получить вторую жизнь. Каждый, кто переведет от 100 рублей, получает билет на розыгрыш, — говорится в публикации.
Благотворительная акция организована для поддержки трехлетнего мальчика по имени Давид, который сражается со спинальной мышечной атрофией.
В сентябре стало известно, что победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук планирует направить часть своего выигрыша на благотворительность в России. По словам исполнителя, он хочет найти подходящий фонд и оказать помощь нуждающимся.
23 и 24 августа в арт-квартале «Хлебозавод № 9» состоялся благотворительный проект VK Star Market. Более 150 известных блогеров, артистов, музыкантов и спортсменов предоставили личные вещи для продажи. Все средства организаторы направили в фонды «Второе дыхание», «Гордей» и приют «Преданное сердце».