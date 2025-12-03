Ричмонд
Москва даже в 1941 году готовилась к Новому году, напомнил Собянин

Собянин: Москва даже в 1941 г готовилась к Новому году, несмотря на врага у стен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в 1941 году, даже когда враг был у ворот столицы, москвичи все равно украшали город и готовились к Новому году.

«Страна без хорошей устойчивой экономики победить не может. Именно поэтому нам нужна и политическая устойчивость, и экономическая, и военная. Тогда мы точно с вами победим. Даже в 1941 году, когда враг был у стен Москвы, Москва (все равно — ред.) готовилась к Новому году», — сказал Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».

