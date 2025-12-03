Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве более 1000 активистов поддержали акцию ко Дню неизвестного солдата

На Поклонной горе активисты выложили 3000 лампадок ко Дню неизвестного солдата.

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 1000 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» выложили из 3000 лампадок надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» в честь Дня неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости.

«Сегодня на Поклонной горе активисты “Молодой Гвардии” и “Волонтерской роты” выложили из свечей фразу “Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен”. Также в День неизвестного солдата мы провели большое количество акций по всей стране, в том числе и в наших новых территориях, Донецкой и Луганской народных республиках», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Акция завершилась возложением цветов к надписи и Вечному огню.

«Мы стоим у Вечного огня — не просто в память о павших, а в благодарность тем, чьи подвиги навсегда остались безымянными. Их имена неизвестны. Но подвиг — бессмертен. Они — символ всех, кто защитил нашу страну. И пока мы помним — они живы», — отметил зампред «Молодой Гвардии» Александр Лебедев.

День неизвестного солдата — памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была введена, чтобы увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше