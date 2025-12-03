Ричмонд
Польский педагог и его ученики унизили и избили беженцев с Украины в Слупске

Преподаватель одного из польских учебных заведений оскорбил украинских подростков, назвав их «сволочами», после чего на них напали другие ученики. Об этом пишет Onet.

Инцидент произошел в Слупске. По информации СМИ, преподаватель якобы заявил, что ученики завалят его предмет, потому что они — украинцы. Один из студентов на занятиях регулярно включал звуки бомбардировок и говорил украинцам: «Пора прятаться».

Учитель же называл студентов с Украины «сволочами», утверждая, что они пользуются преимуществами обучения в Польше. По словам адвоката, во время драки один из нападавших поляков плюнул украинскому подростку в лицо и закричал: «На фронт, украинская курва!», передает RT со ссылкой на материал.

В октябре президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».

22 августа власти Польши приняли решение о депортации 18-летней украинки по имени Ангелина после того, как она продемонстрировала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Девушка рассказала, что местные правоохранители приехали за ней в 06:00, забрали, не дав собрать вещи, и депортировали на Украину.

