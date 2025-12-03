Тарантино назвал Пола Дано слабым актером после роли в фильме «Нефть»

Культовый режиссер Квентин Тарантино, известный в том числе по фильмам «Криминальное чтиво», «Убить Билла», заявил, что считает Пола Дано слабым актером.
В интервью изданию Metro он перечислил топ-5 любимых фильмов за последние 25 лет. Квентин сказал, что в их число не входит кинокартина «Нефть» режиссера Пола Томаса Андерсона.
«Было бы больше шансов занять первое или второе место, если бы в ней не было большого изъяна — Пола Дано. Он слабый парень, слабое звено, немощный, неинтересный», — сказал Тарантино.
По его словам, Дано не удалось достичь по игре уровня Дэниела Дэй-Льюиса, который исполнил главную роль. Тарантино сказал, что актеры должны были составить дуэт, «но не сработало».
Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что режиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик». Она должна была стать десятой и последней в творческой карьере Тарантино.