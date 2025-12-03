Ричмонд
Медведев назвал главного врага РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО является врагом России. Об этом он рассказал в соцсети X.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО является врагом России. Об этом он рассказал в соцсети X.

«НАТО — наш враг», — написал Медведев на английском языке. Он добавил высказывание писателя Максима Горького — «Если враг не сдается, его уничтожают».

Ранее бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что НАТО ни в одной сфере не имеет превосходства над Россией, а санкции против Москвы и поддержка Киева вызывают рецессию и раскол внутри альянса. Бывший генерал НАТО Марко Бертолини также отмечал, что риск стратегического поражения сейчас стоит перед самим блоком, из ‑за чего США, по его словам, избегают дальнейшей эскалации и смягчают риторику в отношении России.

