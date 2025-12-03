Финские ученые заявили о скором пересмотре определения времени

Исследовательская группа в течение 10 месяцев сравнивала частоту своих оптических часов с Международным атомным временем. Им удалось обеспечить 84% времени работы. Общая неопределённость измерений была ограничена не самим устройством, а действующими цезиевыми стандартами, которые до сих пор являются основой для определения «секунды».