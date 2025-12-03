Финские ученые заявили о скором пересмотре определения времени

Учёные финского центра VTT MIKES заявили, что международная система единиц (СИ) готовится к значительному обновлению, которое произойдёт в ближайшие десятилетия. По их словам, человечество впервые пересмотрит определение секунды. Их работа опубликована в журнале Physical Review Applied (PRA).
Отмечается, что в основе новой концепции времени будут оптические атомные часы — устройства, обладающие точностью, значительно превышающей текущие эталоны на основе цезия.
Исследовательская группа в течение 10 месяцев сравнивала частоту своих оптических часов с Международным атомным временем. Им удалось обеспечить 84% времени работы. Общая неопределённость измерений была ограничена не самим устройством, а действующими цезиевыми стандартами, которые до сих пор являются основой для определения «секунды».
Старший научный сотрудник VTT MIKES Томас Линдвалл отметил, что чтобы новое определение секунды было принято, оптические часы должны обеспечивать минимальную неопределённость, высокую надёжность и быть совместимыми с существующими стандартами на основе цезия.
Ожидается, что в ближайшее десятилетие международное сообщество утвердит новое определение секунды.
Ранее сообщалось, что в Китае учёные разработали автономную станцию, с помощью которой воду можно получать из воздуха.