Книжная ярмарка порадует яркими новинками

4 декабря в Гостином Дворе началась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ 27. Количество участников поражает — почти 400 издательств.
Тринадцать дискуссионных площадок, более 300 мероприятий, почти четыре сотни крупных и малых издательств, книготорговых предприятий, иллюстраторов и культурных институций — так выглядит программа самого долгожданного зимнего книжного салона, который будет проходить в режиме нон-стоп до 7 декабря включительно.
С читателями встретятся писатель Евгений Водолазкин, который расскажет о недавней экранизации своего романа «Авиатор», актер и режиссер Константин Райкин — он представит свою первую автобиографию.
Новинки презентуют Александр Проханов, Андрей Рубанов, Кирилл Рябов, Владимир Вишневский, Алексей Варламов, а также другие прозаики, поэты, драматурги, издатели, иллюстраторы, литературные критики, ученые и популяризаторы науки.
Как рассказала «ВМ» главный редактор издательства «Махаон» Оксана Фесенко, «Нонфикшн» — безусловно, одно из важнейших событий в книжном мире.
— На этой ярмарке мы представляем самые яркие новинки и определяем вектор развития издательства на следующий год. Несмотря на название ярмарки, мы, как и другие издательства, показываем и научно-популярные, и энциклопедические, и развивающие, и художественные проекты. Важно, что мы можем встретиться с партнерами и читателями, обсудить с ними наши книги, узнать их ожидания и интересы. Такое живое общение неоценимо. К примеру, на круглом столе «Буратино: ожившая классика» мы обсудим, как литературный персонаж переходит из книги в театр, из театра в мультфильм, из мультфильма в кино, — отметила собеседница «ВМ».
Центральным мероприятием нынешней программы, по версии организаторов, станет форум «Триалоги», он будет проходить в амфитеатре — самой крупной площадке Гостиного Двора. Новый проект ярмарки объединит голоса представителей книжной и смежных индустрий. В числе ключевых тем — ценность авторских текстов в эпоху самиздата и ИИ, структура чтения и роль онлайн-платформ, книжных магазинов, профессиональных сообществ.
Также на ярмарке объявят результаты нескольких конкурсов. Среди них — «Обложка non/fictio№», направленная на продвижение лучших дизайнерских решений; «Слово года 2025», в рамках которого эксперты ведущих гуманитарных институций и издательств выбирали наиболее актуальные сегодня выражения; конкурс детского творчества «Класс».
В работе Международной ярмарки интеллектуальной литературы примет участие делегация писателей из ЮАР, приехавшая, чтобы познакомить российских читателей с современной литературой своего континента. В числе других гостей — Китай, Индия, Белоруссия.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Василий Бычков, генеральный директор «Экспоцентра»:
— Наша ярмарка — это сочетание лучших традиций большой промышленной выставки и яркий неповторяющийся концепт, призванный не удивлять и развлекать, а привлечь внимание к самым насущным вопросам чтения и книгоиздания. Нам важно, чтобы читатели, а их будет около 50 тысяч человек, смогли сориентироваться в тенденциях и новинках рынка.