Книжная ярмарка порадует яркими новинками

— На этой ярмарке мы представляем самые яркие новинки и определяем вектор развития издательства на следующий год. Несмотря на название ярмарки, мы, как и другие издательства, показываем и научно-популярные, и энциклопедические, и развивающие, и художественные проекты. Важно, что мы можем встретиться с партнерами и читателями, обсудить с ними наши книги, узнать их ожидания и интересы. Такое живое общение неоценимо. К примеру, на круглом столе «Буратино: ожившая классика» мы обсудим, как литературный персонаж переходит из книги в театр, из театра в мультфильм, из мультфильма в кино, — отметила собеседница «ВМ».