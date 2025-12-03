Ричмонд
Киев отверг компромиссы об изменениях границ и суверенитете

Киев не намерен соглашаться на компромиссы относительно изменения границ и ограничения суверенитета Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

— Со стороны Киева не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета Украины и никаких принудительных изменений границ, — сказал он.

Сибига подчеркнул, что такую же позицию поддерживают страны Североатлантического альянса (НАТО). Сам глава МИД Украины выступил с такими заявлениями после встречи с коллегами из стран — участниц НАТО, передает Lenta.ru.

В то же время Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по вопросам урегулирования конфликта с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства не отверг мирный план США. По его словам, состоялся прямой обмен мнениями по этому вопросу, в ходе которого что-то было принято, а что-то посчитали неприемлемым.

Также во время переговоров с представителями США российская сторона высказала свои соображения по урегулированию конфликта на Украине, и Вашингтон подтвердил готовность учесть их.

