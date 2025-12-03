Ученые заявили, что человечество пересмотрит определение времени

Ученые финского центра VTT MIKES заявили, что международная система единиц (СИ) готовится к значительному обновлению, которое произойдет в ближайшие десятилетия. Они уточнили, что человечество впервые в истории пересмотрит определение секунды.
Исследователи отметили, что в основе новой концепции времени будут находиться оптические атомные часы — устройства с точностью, значительно превышающей текущие эталоны на основе цезия.
Ученые на протяжении 10 месяцев сравнивали частоту своих оптических часов с Международным атомным временем, в результате им удалось обеспечить 84 процента времени работы. При этом общая неопределенность измерений была ограничена не самим устройством, а действующими цезиевыми стандартами, которые до сих пор являются основой для определения «секунды».
Старший научный сотрудник центра Томас Линдвалл отметил, что для принятия нового определения этой единицы времени оптические часы должны обеспечивать минимальную неопределенность, высокую надежность и совместимость с существующими стандартами на основе цезия, передает журнал Physical Review Applied.
Заведующий кафедрой астрономии СПбГУ Сергей Петров рассказал «Вечерней Москве», придется ли людям вычитать одну секунду из мирового времени из-за таяния многолетних ледников и замедления вращения планеты.