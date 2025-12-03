Ученые заявили, что человечество пересмотрит определение времени

Ученые на протяжении 10 месяцев сравнивали частоту своих оптических часов с Международным атомным временем, в результате им удалось обеспечить 84 процента времени работы. При этом общая неопределенность измерений была ограничена не самим устройством, а действующими цезиевыми стандартами, которые до сих пор являются основой для определения «секунды».