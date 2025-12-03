Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для учеников 10−11-х классов

Минпросвещения РФ представило новый единый стандарт обучения школьников 10−11-х классов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ министерства.
Нововведение предполагает, что с 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать не менее 13 школьных предметов, а также два учебных предмета на углубленном уровне.
При этом стандарт допускает, что в регионах может вводиться преподавание родного языка и изучение родной литературы.
Теперь образовательная организация имеет право инициировать создание профильных классов (физико-математического, литературно-исторического, медицинского и др.). Кроме того, в документе предусмотрены и стандарты к оборудованию кабинетов для изучения химии, биологии и физики.
Как писал сайт KP.RU, 21 ноября глава ведомства Сергей Кравцов заявил об отсутствии необходимости корректировать школьную программу в связи с переходом высших учебных заведений на обновленную систему образования.